Superman, James Gunn: 'Siamo quasi pronti a mostrarvi il costume intero'

Dopo l'acceso battibecco che ha visto coinvolto James Gunn sui social per i rumor sul villain di Superman, il regista tramite Threads è tornato a discutere dell'atteso reveal del costume intero di David Corenswet.

Attualmente, Superman è in produzione con le riprese in corso di svolgimento ad Atlanta dopo una sessione in Norvegia per le scene della Fortezza della Solitudine, ma finora tutto ciò che è stato ufficialmente rivelato del personaggio è stato un primo sguardo all'emblema sul davanti della sua tuta. L'attesa per la prima immagine ufficiale del nuovo Uomo d'acciaio è tanta, ma a quanto pare potrebbe essere giunta al termine dato che tramite il suo account Threads Gunn ha anticipato un entusiasmante aggiornamento da questo fronte: "Sono quasi pronto a mostrarvi il costume, anche se probabilmente ad oggi abbiamo completato solo il 18% circa delle riprese".

Ricordiamo che qualche settimana fa le prime foto dal set di Superman sono state vittima di leak online, e hanno svelato il costume di Engineer, supereroina di Authority che avrà un ruolo secondario nel film di Superman: molti fan temono che lo stesso potrebbe accadere con David Corenswet da un momento all'altro, motivo per cui sono in tanti a sperare che la produzione possa pubblicare una foto ufficiale per battere sul tempo i paparazzi.

Che il CinemaCon della prossima settimana possa essere l'occasione giusta per un annuncio di questo tipo? Staremo a vedere.

