Superman, James Gunn ha rifiutato la regia: ecco perché

DC e Warner Bros. volevano James Gunn a tutti i costi: stando a quanto rivelato dal regista, infatti, la produzione gli avrebbe avanzato anche altre proposte prima di mettere nero su bianco l'accordo per il suo The Suicide Squad.

In particolare, pare che ci fosse in ballo la possibile regia di un nuovo Superman: in accordo alle parole del regista, comunque non si sarebbe trattato di un sequel diretto del Man of Steel di Zack Snyder ma di "un qualche tipo di film su Superman" decisamente più generico.

Durante la sua consueta sessione di botta e risposta con i fan sui social Gunn ha comunque rivelato che la proposta di Warner Bros. riguardava anche altri nomi del DC Extended Universe: "Non mi offrirono un film specifico, furono tirati in ballo vari personaggi. Alla DC mi dissero che avrei potuto fare quello che volevo con qualunque personaggio".

La scelta è infine ricaduta sulla Suicide Squad a causa della passione di Gunn per i fumetti di John Ostrander, davanti alla quale nessun Superman avrebbe potuto reggere il confronto. Pare, intanto, che Gunn abbia portato con sé un pezzo di Marvel Studios per The Suicide Squad; il regista ha anche confermato che non ci sarà bisogno di aver visto Suicide Squad per godersi il suo film.