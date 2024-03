Superman, James Gunn pubblica sui social le riprese aeree del set in Norvegia

Dopo le ultime indiscrezioni sull'identità del vero villain di Superman nell'atteso primo film DCU, torniamo sul set - anzi sopra al set - grazie ad uno spettacolare video dietro le quinte pubblicato dal regista e sceneggiatore James Gunn direttamente sui suoi canali social.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, il co-presidente dei DC Studios e direttore creativo del nuovo franchise DCU ha condiviso sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram un video del paesaggio delle Svalbard, in Norvegia, girato con il suo iPhone: sebbene questo filmato specifico ovviamente non farà parte del montaggio di Superman, contribuisce comunque a fornire un’idea dell’estetica che i fan possono aspettarsi quando il film debutterà nel luglio 2025, specialmente per quanto riguarda il panorama che circonderà la Fortezza della Solitudine di Superman: questo perché, come rivelato dallo stesso James Gunn qualche giorno fa, le riprese del film sono iniziate in Norvegia proprio per realizzare le scene ambientate nel celebre rifugio kryptoniano di Clark Kent.

Ricordiamo che Superman uscirà l'11 luglio 2025: nel cast il personaggio principale sarà interpretato da David Corenswet, mentre ad affiancarlo ci saranno Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor e Skyler Gisondo nei panni di Jimmy Olsen, oltre a Wendell Pierce nei panni di Perry White, María Gabriela de Faría nei panni di Angela Spica / The Engineer e altri supereroi della Justice League come Isabela Merced nel ruolo di Kendra Saunders/Hawkgirl, Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner/Lanterna Verde, Edi Gathegi nel ruolo di Michael Holt/Mr. Terrific e Anthony Carrigan nel ruolo di Rex Mason/Metamorpho.

Il film successivo del DCU sarà poi Supergirl: Woman of Tomorrow, con Milly Alcock che potrebbe esordire già in Superman.

