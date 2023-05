Superman, James Gunn promette a Kevin Smith due Ragni Giganti: avete capito la citazione?

Mentre si continua a discutere di Rachel Brosnahan come Lois Lane per Superman: Legacy e dell'attore scelto per Lex Luthor, vi segnaliamo un simpatico siparietto dedicato al primo film del DCU che ha visto coinvolti James Gunn e Kevin Smith.

Nei tweet disponibili in calce all'articolo, estratti da un thread iniziato con la reazione di Kevin Smith a Guardiani della Galassia 3 di James Gunn, il regista e sceneggiatore di fumetti ha lasciato un consiglio all'amico e collega: evitare di inserire i ragni giganti in Superman: Legacy. Alla battuta, l'autore della trilogia di Guardiani della Galassia ha risposto scherzando: "Hai detto di inserire DUE ragni giganti nel film? Capito!".

Il riferimento di Kevin Smith potrebbe necessitare di una spiegazione, specialmente per i nostri lettori più giovani, quindi ve la forniamo qui di seguito: intorno alla fine degli anni '90, dopo il successo di Batman e Batman Returns, Tim Burton iniziò la pre-produzione di un film su Superman, intitolato Superman Lives, con Nicolas Cage come protagonista, Kevin Smith come sceneggiatore e Jon Peters come produttore. Il film alla fine non venne mai realizzato (tra interviste e concept art fu realizzato il documentario The Death of "Superman Lives": What Happened?) ma una delle storie più famose riguarda i commenti di Peters sulla sceneggiatura di Smith, ritenuta 'scadente' perché conteneva una scena di combattimento tra Superman e un ragno robot gigante.

