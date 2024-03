Superman, James Gunn fa le cose in grande: il film è girato totalmente in IMAX

Dopo l'arrivo online delle prime foto di Engineer dal set di Superman, il regista e direttore creativo del DCU James Gunn è tornato sui social per svelare un importante aggiornamento sulla produzione dell'atteso cinecomic DCU.

Rispondendo ad un fan tramite la piattaforma di social network Threads, infatti, l'autore ha confermato che Superman sarà girato interamente in IMAX, il famoso formato premium che negli scorsi mesi ha fatto la fortuna di titoli epici come Oppenheimer di Christopher Nolan e il più recente Dune: Parte 2: chiaramente Warner Bros. Discovery e i DC Studio stanno puntando moltissimo su Superman, che dovrà lanciare il nuovo franchise DCU, e la decisione di trasformarlo in 'un film evento da sale IMAX' sembra una mossa azzeccata, dato che permetterà al film di assicurarsi tutta una serie di proiezioni speciali nelle sale attrezzate per proiettare questa tecnologia.

Ricordiamo che Superman uscirà l'11 luglio 2025 in tutto il mondo: il film sarà la prima uscita cinematografica del Capitolo 1 del DCU, intitolato 'Dei e Mostri' e composto da altre opere in sviluppo come Supergirl: Woman of Tomorrow, The Authority, Batman: The Brave and the Bold, Waller, Booster Gold, Lanterns, Creature Commandos e Paradise Lost, oltre al nuovo arrivato Teen Titans, annunciato proprio in queste ore.

