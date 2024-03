Superman, James Gunn svela le storie che hanno ispirato il film!

Da quando i DC Studios hanno svelato la nascita del DCU intitolato “Capitolo 1: Gods and Monsters” alla fine dello scorso gennaio, James Gunn ha tenuto i fan col fiato sospeso. Gli aggiornamenti hanno subito ritardi per via degli scioperi WGA dello scorso anno, ma ora gli ammiratori possono tirare un sospiro di sollievo.

Dopo aver svelato la prima immagine ufficiale di Superman: Legacy, James Gunn ha ricercato ispirazione a lungo per trovare un giusto approccio al personaggio: “È un ragazzo di campagna del Kansas molto idealista. La sua più grande debolezza è che non riuscirebbe ad uccidere nessuno, non ha intenzione nemmeno di ferire. Mi piace questa sua bontà innata, è una sua caratteristica distintiva”.

Ma passiamo alla trama, James Gunn oggi ha pubblicato delle foto in cui ha dato degli indizi sulle storie alle quali si ispirerà il suo Superman. Spiccano storie molto famose, tra cui Kingdom Come, noto come uno dei capolavori della DC. Inoltre, il suo collega Peter Safran ha aggiunto: “Questo film si concentrerà sul viaggio di Superman che cercherà di conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana, quella che ha ricevuto Clark Kent”. Ad interpretare l‘Uomo d’Acciaio sarà David Corenswet, mentre il ruolo di Lois Lane è andato a Rachel Brosnahan.

Altre aggiunte recenti al cast includono: Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi nei panni di Mister Terrific, Nathan Fillion interpreterà Guy Gardner, Anthony Carrigan come Metamorpho, Sara Sampaio nel ruolo di Eve Teschmacher, Skyler Gisonndo come Jimmy Olsen, Wendell Pierce nei panni di Perry White, ed è stato confermato che Nicholas Hoult interpreterà Lex Luther in Superman: Legacy. La pellicola dovrebbe fare il suo debutto nelle sale americane l’11 luglio 2025. E voi riuscite a riconoscerne altre? Riuscite a farvi un’idea della trama a partire da queste foto?