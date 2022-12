Superman, James Gunn annuncia un nuovo film! Henry Cavill licenziato: 'Una notizia triste'

Nella notte, è arrivata in via ufficiale la notizia che si mormorava già da qualche giorno: James Gunn sta lavorando ad un nuovo film su Superman, e l'amatissimo Henry Cavill dovrà definitivamente lasciare il ruolo in vista del reboot in cantiere.

Il film di Gunn, che il presidente dei DCU sta personalmente scrivendo dopo aver annunciato qualche giorno fa che Superman è una priorità per DC, si concentrerà su un Superman più giovane ma non sarà una origin story, da qui la decisione di affidare il ruolo ad un altro attore e dire addio ad Henry Cavill.

"Ho appena avuto una riunione con James Gunn e Peter Safran e si tratta di una notizia triste. Dopo tutto, a quanto pare non tornerò nei panni di Superman. Dopo che lo studio mi ha detto di annunciare il mio ritorno a ottobre, prima dell'assunzione dei nuovi leader, darvi ora questa notizia non è tra le cose più facili che ho fatto, ma così è la vita", ha scritto l'attore su Instagram. "Il cambio della guardia è qualcosa che accade. Lo rispetto. James e Peter hanno un universo da costruire. Auguro a loro ea tutti coloro che sono coinvolti nel nuovo universo la migliore fortuna del mondo."

Non è chiaro a questo punto se Henry Cavill sarà visto come Superman in The Flash per un ultimo cameo in una scena filmata a settembre scorso. Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.