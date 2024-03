Superman di James Gunn: 5 cose che vorremmo decisamente vedere nel film

Dopo aver cambiato titolo eliminando il "Legacy", il Superman di James Gunn sta davvero prendendo forma. Ecco perché abbiamo scelto cinque elementi che vorremmo assolutamente vedere nel primo lungometraggio del nascente DC Universe.

Cominciamo proprio da lui: Clark Kent. Sarebbe bello vedere la parte "umana" del personaggio in maniera più approfondita, così che risalti maggiormente proprio lo stesso Superman, dando il giusto spazio a entrambe le identità del kryptoniano.

Altra cosa che vorremmo tanto in questo Superman è un Lex Luthor fedele ai fumetti e all'altezza del personaggio, villain machiavellico e nemesi di Clark magari sia in quanto abitante di Metropolis sia come ovviamente Superman.

James Gunn dovrà poi dare il giusto spazio ai diversi comprimari, dato che ne ha annunciati parecchi. Ci siamo anche chiesti infatti che tipo di cinecomic sarà Superman di James Gunn, proprio per capire se avrà una coralità di insieme oppure no.

Importantissimo da vedere sarà poi il rapporto tra Lois e Clark, dando il giusto spazio al personaggio interpretato da Rachel Brosnahan senza che risulti soltanto una figura passiva sullo sfondo.

Chiudiamo ovviamente con l'inizio dell'universo condiviso. James Gunn si concentrerà su Superman ma dovrà dare il via al DCU, trovando quindi il giusto modo per farci capire di essere in un universo più grande del singolo franchise.

E voi invece quali cose vorreste vedere nel film? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo a tutto quello che dovete sapere sul Superman di James Gunn.