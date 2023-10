Superman, l'incredibile idea della saga mai fatta di Matthew Vaughn: 'Ma Warner disse no'

In queste ore il regista Matthew Vaughn ha confessato di aver avuto colloqui con James Gunn per unirsi al DCU, ma non molti sanno forse che l'autore di Kingsman e Kick-Ass in passato era stato molto vicino a realizzare una chiacchierata trilogia di Superman.

Durante una nuova intervista con il podcast Happy Sad Confused, Matthew Vaughn ha discusso liberamente della sua idea per una trilogia mai fatta sull'Uomo d'acciaio creata insieme al famoso scrittore di fumetti Mark Millar (autore dei fumetti originali di Kingsman e Kick-Ass), che però Warner Bros ha rigettato. Per un po' di contesto, l'idea di Vaughn nacque prima della realizzazione di Man of Steel di Zack Snyder.

"Mark e io ci siamo seduti a tavola e abbiamo tracciato un'intera trilogia di Superman, e poi l'abbiamo presentata alla Warner Bros. Questo prima de L'Uomo d'Acciaio. Abbiamo proposto quella che a noi sembrava un'idea molto interessante per realizzare una trilogia di film di Superman, ma la Warner a quel tempo ci disse che non era interessata. Questo è tutto, poi non se n'è fatto più niente", ha detto il regista, la cui versione di Superman avrebbe reso omaggio al classico Superman di Richard Donner del 1978 e avrebbe incluso alcuni dei cattivi più iconici del supereroe. "Il nostro film sarebbe stato una versione moderna del film di Donner: l'idea sarebbe stata di non fare esplodere Krypton, almeno non all'inizio della storia. In sostanza, il padre di Kal-el aveva ragione sul destino di Krypton, ma aveva sbagliato i calcoli. Quindi invia Superman sulla Terra per salvarlo, ma Krypton non esplode. Quando oggi Superman è adulto, il suo pianeta di origine sta iniziando a morire e allora si verifica un esodo di massa di kryptoniani verso la Terra e si scatena l'inferno. Questa era la nostra idea di base, in breve."

Recentemente, Matthew Vaughn si è tirato fuori dalla corsa alla regia per il nuovo film di James Bond.