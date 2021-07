Superman II: The Richard Donner Cut: quali sono le differenze con il film originale?

Ieri il mondo del cinema ha pianto la scomparsa di Richard Donner, leggendario regista di numerosi cult anni '80 e '90 come Arma Letale, Ladyhawke I Goonies. Per ricordarlo, torniamo ad esplorare assieme le differenze tra il Superman II firmato da Richard Lester e la versione originale pubblicata nel 2006.

Intitolata Superman II: The Richard Donner Cut, si tratta appunto della director's cut girata originariamente dal regista prima che, per via di alcuni dissapori dovuti a un ritardo nella produzione, i produttori licenziassero Donner e chiamassero a completare il film Richard Lester, il quale in seguito si occupò di dirigere anche il terzo capitolo.

Tra le differenze principali spicca la presenza di Marlon Brando (Jor-El), le cui scene furono eliminate a causa dell'alto compenso richiesto dall'attore de Il Padrino, e l'assenza dell'attrice Susannah York, interprete della madre del protagonista Lara Lor-Van.

Di seguito potete trovare la lista delle scene aggiuntive rispetto al film uscito nelle sale (via Wikipedia):

Viene reinserita la scena in cui Jor-El condanna il Generale Zod, Ursa e Non nella zona fantasma

Il Generale Zod, Ursa e Non assistono alla distruzione di Krypton e alla partenza di Kal-El per la Terra.

Il Generale Zod, Ursa e Non vengono portati e imprigionati nella zona fantasma.

Il Generale Zod, Ursa e Non vagano senza meta nello spazio.

La zona fantasma viene distrutta da uno dei due missili nucleari usati da Lex Luthor nel primo film, liberando così il Generale Zod, Ursa e Non che si dirigono verso la Luna.

Lois, vedendo una foto di Superman da vicino, capisce che l'uomo d'acciaio è Clark Kent.

Perry White affida a Lois e Clark un incarico sotto copertura alla Cascate del Niagara per svelare ai rotocalchi tutti i retroscena di una serie di truffe matrimoniali.

Lois si butta dal palazzo del Daily Planet per testare la sua ipotesi, ma Clark riesce a salvarla senza cambiarsi in Superman.

Dopo essere scappato di prigione, Lex e la signorina Teschmacher discutono su dove si trovi il nord.

Il discorso tra Lex Luthor e la signorina Teschmacher prima di entrare nella fortezza della solitudine.

Lex Luthor scopre, attraverso lo spirito di Jor-El, dell'esistenza di tre entità malvagie provenienti da Krypton.

Nella camera matrimoniale, Lois spara a Clark e capisce che lui è Superman.

Superman si toglie i poteri, nonostante suo padre Jor-El sia contrario.

Il Generale Zod spara ai militari durante l'attacco alla casa bianca.

Clark ritorna nella fortezza della solitudine e riacquista i poteri grazie all'intervento di suo padre che sparisce per sempre.

Versione alternativa della scena finale dello scontro tra Superman e i tre kryptoniani.

Superman distrugge la fortezza della solitudine.

Lois scrive l'articolo sulla vittoria di Superman.

Lois, come il resto del mondo, scorda gli avvenimenti narrati nel film esattamente come avviene nel precedente, quando Superman cambia la rotazione della Terra, facendo tornare indietro il tempo.

A proposito dell'Uomo d'Acciaio, nelle scorse ore ha espresso il suo omaggio a Donner anche Zack Snyder.