Superman, Henry Cavill svela:'Vorrei interpretare la versione dei fumetti'

Il co-protagonista di Justice League, Henry Cavill, ha confessato di avere il desiderio d'interpretare Superman come viene ritratto nei fumetti. La star, 38 anni, ha vestito il costume dell'Uomo d'Acciaio in tre film, ma spera di poter tornare in altri film e interpretare una versione più simile a quella dei fumetti DC Comics.

Intervistato da Collider, Cavill ha dichiarato:"Mi piacerebbe avere l'opportunità d'interpretare il Superman dei fumetti che tutti amiamo e conosciamo, come continuazione della sua evoluzione in eroe. Sarebbe davvero, davvero eccitante per me perché c'è un'opportunità per raccontare molte storie interessanti".



L'attore ha proseguito:"Si tratta solo di trovare i giusti appigli per avere un personaggio buono e idealista come Superman, che ci siano meravigliose opportunità per approfondire com'è esistere come lui e le difficoltà che ne derivano. Quando devi salvare tutti, quanto è difficile? Potrebbe essere una linea [narrativa] interessante da seguire".

Henry Cavill ha spiegato qual è il suo grande rimpianto e vorrebbe approfondire ulteriormente il personaggio:"Mi sembrava che L'Uomo d'Acciaio fosse una meravigliosa storia d'apertura sulle origini di Superman. Gli ha lasciato molto spazio per crescere oltre e diventare l'eroe che conosciamo". Quale sarà il futuro del personaggio con Henry Cavill? Al momento non ci sono conferme su progetti che riguardano l'attore ancorato nuovamente al ruolo di Clark Kent.



