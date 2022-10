Superman: Henry Cavill svela i suoi tre desideri per il futuro dell'eroe!

Henry Cavill ha annunciato, attraverso un video sui propri profili social, il suo ritorno come Superman nei progetti futuri dei neonati DC Studios. Nonostante i rapporti non molto distesi avuti nell'ultimo periodo, l'attore inglese ha voluto fin da subito tornare a vestire i panni dell'uomo d'acciaio.

Insomma, l'aria di un possibile ritorno si respirava già da qualche tempo. Arrivato sul grande schermo nel 2013 con Man of Steel, il Superman di Henry Cavill è stato fin da subito amato dai fan e apprezzato per la sua particolare fedeltà al personaggio su carta stampata. La passione per i fumetti e i videogiochi di Cavill ha sicuramente aiutato sul fronte della ricerca e dello sviluppo dell'eroe al cinema.

Dopo la debacle della Justice League di Joss Whedon, il futuro di Cavill nel DC Universe è sembrato più che precario per diverso tempo. Dopo le dichiarazioni di The Rock su un film Black Adam vs Superman, moltissimi fan hanno iniziato a sperare riguardo un ritorno dell'attore nei panni del personaggio. Dopo l'uscita della pellicola con protagonista Dwayne Johnson, questa ipotesi è diventata una certezza grazie ad un video pubblicato su Instagram dallo stesso Henry Cavill.

Pare che l'attore cerchi per Superman una direzione nuova e meno cupa rispetto alla visione più oscura portata avanti da Zack Snyder nei film precedenti. Cavill è intervenuto recentemente nel programma Entertainment Tonight nel quale ha raccontato cosa spera di vedere al cinema. "In questo momento, non posso davvero parlare di nulla" ha detto. "Quello che voglio è speranza, ottimismo e gioia. Queste tre cose sono essenziali per il personaggio" ha concluso mostrandosi più che fiducioso per il futuro.

Ritroveremo Henry Cavill in Enola Holmes 2 sequel della pellicola Netflix con protagonista Millie Bobby Brown. Nel film l'attore inglese tornerà a vestire i panni del celebre detective Sherlock Holmes, creato dalla penna di Arthur Conan Doyle.