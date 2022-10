Superman, Henry Cavill al settimo cielo: 'Il momento più bello della mia carriera'

A qualche giorno dall'annuncio che Henry Cavill ha fatto sui social per il ritorno di Superman, l'attore britannico ha finalmente rilasciato la sua prima intervista ufficiale dopo l'uscita nei cinema di tutto il mondo del nuovo cinecomix DC Studios, Black Adam.

Ospite di Josh Horowitz per una registrazione dal vivo del suo podcast Happy Sad Confused, come parte di un evento benefico per la 92nd Street a New York City, Henry Cavill ha spiegato che un ruolo come Superman è anche una grande responsabilità, non solo un'opportunità come attore: "Penso di aver imparato tantissime cose Superman. Ho interpretato Superman per così tanti anni della mia vita, anche da piccolo giocavo ad essere Superman", ha detto l'attore. "Quando interpreti un personaggio come lui, ti rendi conto di avere addosso una grande una responsabilità nei confronti del pubblico, sia nella vita vera che davanti alle cineprese. Interpretarlo mi ha aperto gli occhi su molte questioni, e mi ha insegnato il potere che questi personaggi hanno nei confronti di molte persone."

L'attore ha aggiunto: "Sono passati cinque anni ormai dall'ultima volta, ma non ho mai perso la speranza. E ora è fantastico essere qui a parlarne di nuovo. C'è un futuro così luminoso davanti a noi per il personaggio. Sono entusiasta di poter raccontare una nuova storia con un Superman estremamente gioioso. Quando ho indossato di nuovo quel costume, è stato un momento molto potente per me. Mi sono davvero goduto quell'istante. Devo ammettere che è stato uno dei momenti migliori della mia carriera. È fantastico avere l'opportunità di indossare di nuovo quella S".

Durante il podcast, tra l'altro, è intervenuto anche Zack Snyder con un messaggio per Henry Cavill: cliccate sul link evidenziato per il video!