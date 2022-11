Superman, Henry Cavill parla del suo ritorno: 'Ci ho sempre sperato'

Henry Cavill è tornato sulla cresta dell'onda. Dopo l'annuncio del suo ritorno come Superman e l'uscita di Enola Holmes 2, l'attore ci ha tenuto a ricordare al suo pubblico l'importanza del vestire i panni dell'Uomo d'Acciaio e di come la decisione della DC sia sfuggita dal suo controllo.

Nonostante in molti se lo aspettassero, il ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman ha provocato l'incontenibile gioia di tantissimi fan del personaggio. La grande fedeltà che l'attore ha sempre cercato di inserire nella sua interpretazione l'ha reso immediatamente uno dei pupilli della fanbase DC. Con l'arrivo dei DC Studios e le tante dichiarazioni di The Rock su un film Black Adam vs Superman, era diventato più che scontato il suo ritorno.

Nonostante ciò, in una intervista Cavill ci ha tenuto a raccontare la sua attesa nel periodo di pausa tra il suo ultimo film come Superman e l'annuncio del suo glorioso ritorno. "Come attore, devi imparare che ci sono cose che sfuggono al tuo controllo, non importa cosa potresti pensare, non importa come sia stata la tua performance, non importa quale fattore non riesci a controllare, non importa come si sente il pubblico" ha raccontato, mostrando poi tutta la sua riconoscenza ai neonati DC Studios. "Era qualcosa che dovevo tenere vicino al mio cuore, perché non sapevo se avrei avuto l'opportunità di interpretarlo di nuovo".

Non sappiamo quanto Superman ritornerà al cinema ma sembra che al momento Henry Cavill voglia avere lunghe conversazioni con James Gunn per parlare del personaggio. Una rivoluzione in vista? Conoscendo il lavoro del regista e produttore tutto potrebbe essere possibile!