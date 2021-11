Superman, Henry Cavill non esclude il suo ritorno: 'Il mantello è sempre nell'armadio'

Amato e odiato più o meno in egual misura, lo SnyderVerse ha messo più o meno tutti d'accordo almeno riguardo un elemento: il Superman di Henry Cavill verrà sicuramente ricordato da gran parte dei fan come una delle migliori versioni cinematografiche dell'eroe kryptoniano, con annessi rimpianti per un addio forse un po' precoce.

Mentre il fandom chiede che venga data una nuova possibilità a Henry Cavill nei panni di Clark Kent, dunque, lo stesso attore di The Witcher si è detto tutt'altro che contrario all'eventualità di un suo ritorno nell'universo DC, ricordando inoltre quanto forte sia stato il suo legame con il personaggio sin dai tempi di Man of Steel.

"Superman che si schianta al suolo e urla non credo fosse originariamente previsto dallo script, ma volevo mostrare tutto il suo dolore. Ho girato delle versioni molto più emotive che sono state scartate, sono state versate delle lacrime. C'era l'opportunità di crescere dopo ciò, di approfondire la psiche di Superman, un essere quasi invulnerabile e semi-divino che però nasconde dentro di sé dei sentimenti reali" sono state le parole di Cavill.

Circa un suo possibile ritorno, l'attore ha quindi chiosato: "Il mantello è sempre nell'armadio". E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un nuovo film con Henry Cavill nei panni di Superman? Diteci la vostra nei commenti! Zack Snyder, intanto, ha parlato di un possibile sequel di Justice League con un nuovo regista.