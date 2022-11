Il Superman di Henry Cavill merita l'amore dei terrestri? 'Troppo pochi 18 mesi'

Il Superman di Henry Cavill è diventato con gli anni il vero e proprio simbolo di quel DC (fu Extended) Universe che oggi, pur avendo cambiato ufficialmente pelle e condottieri, continua a voler puntare sul nostro Clark Kent: qualcuno, però, sta cominciando a mettere in dubbio i meriti dell'eroe kriptoniano.

Mentre James Gunn comincia ad interrogarsi sui prossimi progetti DC, su Reddit viene infatti posta ai fan una domanda effettivamente interessante: 18 mesi effettivamente trascorsi sul campo non sono un po' pochi per venire acclamato dai terrestri come eroe difensore del pianeta per eccellenza?

"18 mesi non sono pochi perché il genere umano decida se amare o detestare il nuovo protettore kriptoniano?" si legge nel post che ha dato il via alla discussione sul noto social, con qualcuno che non manca di ricordare come, considerato sempre il breve periodo di attività come supereroe, il nostro Superman dovrebbe essere effettivamente ricordato dai terrestri più come il responsabile della distruzione di una città che come il salvatore dell'umana specie.

I pareri al riguardo sono ovviamente i più disparati, e non manca qualcuno pronto a far notare come il Batman di Christian Bale abbia effettivamente operato come giustiziere di Gotham per soli 6 mesi circa, prima di ritirarsi. Il fattore temporale, insomma, è davvero così importante? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, perché Henry Cavill è il Superman perfetto secondo Dan Jurgens.