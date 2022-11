Superman di Henry Cavill, James Gunn distrugge scooper online: 'Menti di proposito?'

Qualche giorno fa il nuovo ceo dei nuovi DC Studios James Gunn aveva chiarito che nessuno conosce i suoi piani per il futuro del DC Universe, e in queste ore è tornato a ribadirlo utilizzando la situazione del contratto di Henry Cavill per il ruolo di Superman.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, James Gunn ha commentato una notizia pubblicata da Geekosity - ad onor del vero, non certo tra i portali più accreditati - secondo cui il contratto di Henry Cavill prevede anche future partecipazioni in una serie non meglio specificati show tv DC per HBO Max. L'autore di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad è immediatamente intervenuto a gamba testa, scrivendo: "Non so se stai mentendo di proposito o se semplicemente qualcuno si sia approfittato di te comunicandoti notizie false, ma, come ho già affermato in precedenza, NESSUNO sa cosa sta succedendo ai DC Studios in questo momento, nessuno a parte me e Peter. Ciò include la stesura di eventuali nuovi contratti per chiunque."

L'incertezza sul futuro della DC e sui piani per il nuovo corso della saga cinematografica e televisiva dei DC Studios, dunque, è destinata a proseguire ancora per qualche tempo. Nel frattempo, le ultime notizie ufficiali arrivate direttamente da Warner Bros Discovery sembrano confermare che il DCU non includerà tre Batman diversi.

