Superman: Henry Cavill indossa un nuovo bellissimo costume in questa spettacolare fan art

Dopo che Zack Snyder ha ufficializzato l'uscita della sua director's cut di Justice League su HBO Max, DC Films ha confermato dopo pochi giorni anche il ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman all'interno dell'Universo Cinematografico DC, anche se non è tuttora chiaro quando e in quale film comparirà nel prossimo futuro.

Si parla - anzi, si vocifera - di una sua apparizione nell'attesissimo Black Adam di Jaume Collet-Serra con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson oppure nell'annunciata serie live-action HBO Max dedicata a Green Lantern, forse più probabile dati anche i rumor di un possibile prosieguo del DCEU sulla piattaforma streaming, a parte rispetto ai progetti cinematografici.



Il fatto che Henry Cavill apparirà nuovamente come Superman ha mandato in visibilio i fan DC, che si sono infatti riversati via social per condividere alcune loro idee sull'aspetto un po' rinnovato che potrebbe avere sia lui che il suo costume. Tra le tante fan-art apparse online, soprattutto questa di Ultraraw26, nickname dietro a cui si nasconde l'artista Yadvender Singh Rana (ormai molto amato a seguito), ci ha particolarmente colpito se non addirittura impressionato.



Il costume è meraviglioso e il look old-age di Superman davvero fantastico. Chissà se la Warner gli darà un'occhiata ora che Rana si è persino guadagnato la spunta blu su Instagram?