Superman, Henry Cavill entusiasta di Gunn: 'Spero di avere lunghe conversazioni con lui'

Per la prima volta dopo anni i DC Studios sembrano avere un piano. Con le grandi rivoluzioni dell'ultimo periodo e l'annuncio del ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman pare che il filone DC voglia cominciare a fare sul serio. Ed è proprio di questo che ha parlato l'attore inglese.

Henry Cavill si è sempre mostrato particolarmente affezionato al personaggio di Superman. La sua passione per il mondo fumettistico e videoludico conferma solo quanto mette anima e corpo in questo tipo di progetti. Con il suo ritorno annunciato dopo l'uscita nelle sale di Black Adam e la nomina di James Gunn come presidente dei DC Studios sembra che le idee per far rinascere questo franchise siano tante.

Nonostante non si siano ancora incontrati, già separatamente i due hanno dichiarato di voler fare grandi cose e dare una nuova spinta al mondo DC. Dopo le prime briciole lanciate da The Rock su un film Black Adam vs Superman, Henry Cavill ha deciso di dire la sua sulla sua futura permanenza nei DC Studios, sperando anche in un incontro faccia a faccia il prima possibile con James Gunn. "Non ho ancora incontrato James" ha dichiarato. "Non vedo l'ora di incontrarlo. È chiaramente un uomo molto, molto talentuoso e non vedo l'ora di sedermi e avere lunghe, lunghe conversazioni con lui. Sono molto entusiasta della sua presenza e molto entusiasta di qualsiasi opportunità future in cui possiamo lavorare insieme" ha concluso esprimendo tutta la sua fiducia per il futuro dei DC Studios e del suo personaggio.

Dopo l'annuncio del suo ritorno, Cavill ha svelato quali sono i suoi tre desideri sul futuro di Superman, lasciando intendere quanto sia più propenso a lavorare su eroe che ispiri fiducia e trasmetta gioia e serenità.