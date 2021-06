Superman, Henry Cavill con il costume Rebirth in questa fantastica fan art!

A testimonianza di quanto i fan non abbiano mai smesso di amare Henry Cavill nel ruolo di Superman e di come sperino di rivederlo nei panni del personaggio ancora - magari in un nuovo sequel de L'uomo d'acciaio - un nuovo concept ha re-immaginato l'attore con indosso il costume di Rebirth Superman, appartenente alla serie Rinascita del 2016.

La serie Rinascita pubblicata tra il 2016 e il 2018 aveva visto le storyline e la continuity dell'universo DC ripristinato dopo il fallimento della serie The New 52 che aveva visto un appiattimento delle varie mitologie dei supereroi più celebri dopo il riavvio della saga in seguito agli eventi di Flashpoint. Rebirth vedeva Superman nel ruolo di leader, ma anche di marito e padre con responsabilità enormi sulle sue spalle.

I fan chiedono da anni un sequel di Man of Steel e una rilettura per il cinema proprio di Rebirth potrebbe essere una delle strade da prendere per il futuro di Superman al cinema dopo il "fallimento" dello SnyderVerse. Intanto, il Superman prodotto da J.J. Abrams è un cantiere ancora aperto: tutto ciò che sappiamo sul film è che avrà per protagonista un Superman nero, ma ancora tutto tace per quanto riguarda l'attore che erediterà il ruolo di Henry Cavill, così come per quanto concerne il nome da piazzare dietro la macchina da presa.

Il film sarà diretto da un regista afroamericano e prodotto da JJ Abrams, assunto dalla Warner per guidare il franchise DC rimpiazzando a tutti gli effetti il ruolo di Snyder. Nonostante consideri ancora Henry Cavill come il suo Superman preferito, Snyder è a favore della decisione della Warner e pensa che la diversità nei film di supereroi sia ancora in ritardo, specialmente quando si parla di personaggi della caratura dell'Uomo d'Acciaio.