Superman, Henry Cavill consolato da quello dell'Arrowverse nella fanart post cancellazione

L'addio di Henry Cavill al DC Universe e in particolare al ruolo di Clark Kent/Superman ha creato davvero scompiglio tra i fan, che sul web si sono riversati non solo per commentare e discutere sulla scelta di James Gunn e Peter Safran ma anche per realizzare una fan art come quella pubblicata nelle ultime ore sui social.

L'immagine mostra il Clark Kent di Henry Cavill che viene confortato dalla versione del personaggio nell'Arrowverse, interpretata da Tyler Hoechlin. Entrambi i Clark Kent indossano la celebre camicia di flanella.



Henry Cavill è stato licenziato dal ruolo di Superman in seguito al cambio di programma della coppia Gunn/Safran, che ha scelto di lavorare sulla trama dell'iconico personaggio partendo da una versione più giovane, escludendo in tal senso la possibilità che possa essere proprio Cavill a recitare nel film.



La scelta ha creato scompiglio tra i fan DC, molti dei quali non hanno preso bene la scelta dei nuovi responsabili del DC Universe.

Sui social è stato attaccato anche Dwayne Johnson, che si era battuto per far tornare Cavill nel ruolo di Superman, ottenendo un cameo del personaggio in Black Adam.



Ora i fan mostrano il proprio affetto nei confronti di Henry Cavill anche attraverso opere questa fan art. E voi cosa ne pensate della decisione di allontanare l'ex star di The Witcher e L'uomo d'acciaio dal franchise del DC Universe?