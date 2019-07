Il Superman di Henry Cavill appare in una scena tagliata di Justice League

Una nuova scena tagliata dal Justice League di Zack Snyder sta facendo il giro di Reddit. Nel fermo immagine in questione vediamo il momento del ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman, ucciso da Doomsday durante Batman v Superman e rientrato in scena giusto in tempo per aiutare il resto della squadra a sconfiggere Steppenwolf.

Nelle specifico l'Uomo d'Acciaio sembra trovarsi sul set della Bat-Caverna, dove avrebbe avuto luogo un dialogo con il maggiordomo di Bruce Wayne, Alfred, interpretato da Jeremy Irons. La scena è una delle tante tagliate dal film e che potrebbero quindi far parte del famoso Snyder's Cut che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere presentato dal regista durante il prossimo Comic-Con.

Snyder ha recentemente svelato un altro dettaglio sul suo Justice League: pare, infatti, che nel film sia possibile intuire la presenza di Green Lantern, almeno stando a quanto dichiarato dal regista stesso. sempre sui social, invece, negli ultimi giorni abbiamo visto girare la foto di un soddisfatto Joe Manganiello posare soddisfatto con l'action figure di Deathstroke, personaggio nei cui panni abbiamo visto l'attore solo per pochi attimi alla fine di Justice League, e che troverà sicuramente spazio nel prosieguo del DC Extended Universe.

Per quanto riguarda Henry Cavill, invece, si sono da poco concluse le riprese di The Witcher, serie di Netflix ispirata alla nota saga letteraria e videoludica nella quale l'attore interpreterà il protagonista Geralt Di Rivia.