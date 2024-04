Superman: nuova foto dal set con David Corenswet e Rachel Brosnahan

Dopo l'annuncio del casting degli attori che interpreteranno i genitori di Clark Kent in Superman di James Gunn, dal set di Atlanta per il film di James Gunn arriva una nuova foto ufficiale.

Il 18 aprile 1938, infatti, Superman faceva il suo debutto sulle pagine di Action Comics #1, e come potete vedere dal post disponibile in calce all'articolo il regista e direttore creativo del DCU James Gunn ha celebrato il Superman Day con una nuova foto dietro le quinte dal set del suo prossimo film reboot: i fan speravano in una rivelazione del costume di Superman, ma l'autore ha evidentemente deciso che su questo argomento manterrà il silenzio più assoluto il più a lungo possibile, e al posto della tuta e del mantello ha pubblicato una foto dei protagonisti David Corenswet e Rachel Brosnahan impegnati a leggere i fumetti di Superman insieme al regista.

"In questo giorno del 1938 il primo supereroe del mondo entrò nella nostra atmosfera attraverso l'immaginazione di Jerry Siegel e Joe Shuster", ha scritto Gunn nel suo post. "Ci ha dato qualcuno in cui credere, non per la sua grande potenza fisica ma per il suo carattere e la sua determinazione nel fare la cosa giusta, qualunque cosa accada. Buon Superman Day a tutti voi!".

A proposito di fumetti, scoprite quali storie DC hanno ispirato Superman di James Gunn.

