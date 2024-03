Superman, le 'foto leak dal set' ingannano il web: interviene James Gunn

Poco dopo la pubblicazione della prima foto ufficiale di Superman da parte di James Gunn, il web è stato invaso da un paio di scatti apparentemente 'leak' dal set che ritrarrebbero il protagonista David Corenswet con indosso la tuta integrale del nuovo Uomo d'acciaio del DCU.

Tuttavia, come confermato dallo stesso James Gunn, non solo sceneggiatore e regista del nuovo film di Superman ma anche direttore creativo del DCU e co-presidente dei DC Studios, la nuova divisione Warner Bros Discovery dedicata agli adattamenti delle opere DC Comics, le supposte foto trapelate dal set di Superman sono FALSE: le riprese sono appena iniziate in Norvegia, ma le immagini che stanno circolando sono fake, come dimostrato anche dalla differenza di ambientazione rispetto a quella pubblicata da James Gunn (nella quale si vede chiaramente della neve intorno alla S di Superman).

Ricordiamo che Superman - il film ha un nuovo titolo e non si chiamerà più Superman: Legacy - vedrà nel cast anche Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor, insieme a Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Edi Gathegi nei panni di Mister Terrific, Nathan Fillion nei panni di Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho. Più recentemente, Sara Sampaio ha firmato per interpretare l'assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, e Skyler Gisondo è stato scelto per il ruolo di Jimmy Olsen. Dovrebbero apparire anche i membri della squadra The Authority, e María Gabriela de Faría (Animal Control) è stata scelta per il ruolo di Angela Spica/The Engineer. Si dice anche che Supergirl di Milly Alcock farà il suo debutto prima del suo film Supergirl: Woman of Tomorrow, ma questa indiscrezione deve ancora essere confermata.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.