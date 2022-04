Superman Flyby: un concept art ci mostra il look del film mai realizzato di J.J. Abrams

Prima di vedere il nuovo Superman prodotto da JJ Abrams, il produttore hollywoodiano aveva già provato a suo tempo a rilanciare la figura di Superman sul grande schermo prima che il suo progetto venisse cancellato definitivamente per far posto al Superman Returns di Bryan Singer. Oggi vediamo un concept art di Superman Flyby scritto da Abrams.

Il Superman Flyby di Abrams fu infatti uno dei numerosi tentativi cancellati dalla Warner Bros. di ridare nuova vita al supereroe di Krypton, insieme al più celebre Superman Lives di Tim Burton per il quale era stato ingaggiato Nicolas Cage come protagonista (quest'ultimo venne cancellato a poche settimane dall'inizio delle riprese). Oggi possiamo vedere invece un concept art inedito del progetto di Abrams, lo trovate in calce a questa news.

Per questo progetto anche Henry Cavill svolse degli screen test in cui provò il costume di fonte alla macchina da presa e nel 2003 il regista designato era stato McG, che aveva sostituito in corsa Brett Ratner. Era tutto pronto anche questa volta ma alla fine non se ne fece più nulla. McG abbandonò il progetto per la sua nota paura di volare: questi voleva girare a New York o in Canada, ma la Warner insisti perché le riprese si tenessero in Australia risparmiando circa 25 milioni di dollari.

Oggi possiamo dare un'occhiata al look che avrebbe avuto Superman nel progetto scritto da Abrams. Tra gli altri progetti scartati da Warner c'erano anche il Justice League: Mortal di George Miller, il Batman v Superman di Wolfgang Petersen, e il Superman Reborn scritto da Kevin Smith.

Per il suo nuovo progetto, invece, l'intenzione della Warner sarebbe inoltre quella di ingaggiare un regista afroamericano per il nuovo Superman, una volta che (o se) la sceneggiatura otterrà il via libera. Per molti potrebbero essere Barry Jenkins o Ryan Coogler a prendere in mano le redini del progetto, oppure qualche altro blasonato autore stimato da Abrams.