Superman sarà anche in Flash? The Rock stuzzica: 'Black Adam il più forte...sul pianeta'

Pare che il cambio di direzioni voluto da Warner Bros Discovery sia destinato ad accontentare tutti quei fan che da anni invocano il ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman: in queste ore, infatti, dopo le indiscrezioni sulla presenza dell Uomo d Acciaio in Black Adam, sono emerse nuove info.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, anche il noto insider MyTimetoShineHello si è unito alla conversazione sul ritorno di Henry Cavill, affermando che recentemente Superman è stato aggiunto a The Flash, cinecomix DC Films in uscita a giugno 2023: lo scooper ha anticipato che, nonostante la cancellazione di Batgirl, il Batman di Michael Keaton rimarrà comunque il nuovo 'titolare' nel DCEU dopo gli eventi del film, ma uno dei grandi aggiustamenti apportati in questi mesi a The Flash è appunto l'aggiunta del Superman di Henry Cavill; il cast del film di Muschietti, lo ricordiamo, include Sasha Calle nei panni di Supergirl e il generale Zod di Michael Shannon, due personaggi evidentemente legati a Clark Kent. Va notato, inoltre, che secondo gli ultimi report The Flash ha avuto una sessione di riprese aggiuntive agli inizi di ottobre.

Chiaramente non si tratta di informazioni ufficiali quindi vi invitiamo a prenderle con le dovute precauzioni, eppure nel bel mezzo di questo parlare di Henry Cavill tra i vari scooper e insider ci si è messo anche Dwayne 'The Rock' Johnson, che in una recente diretta ha voluto stuzzicare i fan proprio su questo caldissimo argomento. Commentando su Instagram in un post dedicato alla colonna sonora di Black Adam composta da Lorne Balfe, infatti, l'attore ha dichiarato: "Ieri sera ho rivisto nuovamente, e non vedo l'ora che possiate farlo anche voi. Black Adam è il più potente che ci sia, è la forza più potente e inarrestabile...su questo pianeta". Non contento, l'attore ha enfatizzato la sottolineatura 'su questo pianeta' indirizzando un occhiolino alla telecamera, e molti followers nei commenti hanno preso la cosa come un ennesimo teaser di The Rock circa il ritorno del Superman di Henry Cavill: il riferimento, ovviamente, è dovuto al fatto che Superman non è originario del pianeta Terra, che è invece la casa di Black Adam.

Insomma, il nome di Henry Cavill è tornato bollente nell'universo DC in queste ore: chiaramente vi terremo aggiornati, dunque rimanete sintonizzati. Black Adam, lo ricordiamo, uscirà nelle sale dal 20 ottobre.