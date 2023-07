Superman, tutti i film dal peggiore al migliore

Ne abbiamo visti di film con protagonista Superman in tutti questi anni. Così come abbiamo visto diversi Uomini d'Acciaio indossare il mantello rosso. Ma qual è la classifica dei film sul kryptoniano dal peggiore al migliore? Scopriamolo assieme.

Per cercare di essere più democratici che possiamo utilizziamo i due più grandi aggregatori di voti per quanto riguarda il cinema, cioè Metacritic e Rotten Tomatoes. Scegliendo soltanto la media dei voti della critica, così da avere in tutto e per tutto il giudizio più specializzato possibile. E utilizzando film con protagonista Superman.

Iniziamo proprio con Metacritic:

Il peggiore per distacco è Superman IV del 1987, l'ultimo con protagonista Christopher Reeve, con addirittura il 24% di gradimento

A parimerito con il 44% abbiamo poi Superman III del 1983 e Batman v Superman di Zack Snyder

Al 55% sempre Snyder con il suo Man of Steel

Terzo posto per Superman Returns di Bryan Singer con il 72%

Medaglia d'argento per il primo storico Superman di Richard Donner del 1978 con l'82%

Vince la classifica Superman II del 1981 con l'83%

Passiamo invece a Rotten Tomatoes:

Ultimo posto scontato sempre con Superman IV: addirittura il 10% di gradimento della critica

Anche in questo caso voto uguale per Superman III e Batman v Superman: 29%

Poi abbiamo Man of Steel con il 56%

Sempre al terzo posto Superman Returns con il 74%

Cambiano secondo e primo posto: 83% per Superman II

Medaglia d'oro per il primo Superman con il 94%

Comunque, siete d'accordo con queste due liste dal peggiore al migliore o cambiereste tante posizioni? Scriveteci la vostra classifica nei commenti!