Superman, il film di JJ Abrams è ancora vivo: esisterà fuori dal DC Extended Universe

Nonostante Warner Bros Discovery stia attualmente cercando degli sceneggiatori per realizzare l'attesissimo e richiestissimo sequel di Man of Steel con Henry Cavill, a quanto pare il chiacchierato film di Superman prodotto da JJ Abrams è ancora vivo in casa DC.

A renderlo in queste ore ci ha pensato The Hollywood Reporter, che come vi abbiamo segnalato questa mattina ha pubblicato un lungo resoconto sul futuro della saga del DCEU: sulle pagine del famoso sito cinematografico si legge infatti che il film di Superman scritto da Ta-Nehisi Coates è ancora in lavorazione, e il piano è quello di realizzarlo nonostante il ritorno di Henry Cavill: The Hollywood Reporter fa sapere che il film esisterà 'fuori' dalla continuity principale dell'universo DC (un po' come Joker di Todd Phillips e The Batman di Matt Reeves, in soldoni) ma attualmente non ci sono dettagli sulla storia.

In precedenza, lo ricordiamo, diverse indiscrezioni avevano parlato del film di Superman prodotto da JJ Abrams e sceneggiato da Ta-Nehisi Coates come di una storia con protagonista un Superman nero e potenzialmente ambientata agli inizi del 20esimo secolo, presumibilmente intorno al 1938, l'anno in cui venne pubblicato il primo fumetto di Superman. Prima della nascita di Warner Bros Discovery, la piattaforma di streaming HBO Max stava anche lavorando ad una serie tv su Superman nero con Michael B. Jordan, nella quale l'attore avrebbe interpretato Val-Zod: non è chiaro se quel progetto sia attualmente ancora vivo, né se verrà portato avanti parallelamente al film di JJ Abrams.

A quanto pare, comunque, Warner Bros sta cercando di diversificare le produzioni DC Films portando avanti nuovi 'universi alternativi' oltre al DCEU principale: a questo proposito è significativa la notizia che l'universo di The Batman di Matt Reeves continuerà ad espandersi, con l'autore attualmente a lavoro su diversi spin-off dedicati ai villain di Gotham City.

