Superman, il film di James Gunn ha trovato la sua Martha Kent! Svelata l'attrice

Il Superman di James Gunn è un cantiere aperto: il film che darà il via al nuovo corso del DC Universe, pur avendo già definito gran parte dei suoi tasselli principali, ha ancora qualcosina da mettere a punto. Proprio in queste ore, però, al quadro generale sono andati ad aggiungersi due elementi fondamentali.

Già nelle scorse ore James Gunn ci aveva svelato il nome dell'attore che interpreterà Jonathan Kent, padre terrestre di Clark: la famiglia del nostro eroe non sarebbe però completa senza sua madre Martha Kent, figura fondamentale nella vita del supereroe kryptoniano (come Batman v Superman non mancò di ricordarci nel peggiore dei modi qualche anno fa).

Pochi minuti fa, dunque, è saltato fuori anche quest'ultimo nome: si tratta di Neva Howell, nota al grande pubblico soprattutto per film come Diario di una Schiappa e La Truffa dei Logan. Howell va dunque ad inserirsi in una lunga tradizioni di interpreti di primo livello, tra cui ricordiamo Phyllis Thaxter, l'Eva Marie Saint di Superman Returns e la più recente Diane Lane vista nei film dell'ormai defunto DC Extended Universe. La squadra sarà al completo o Gunn e Safran avranno in serbo per noi qualche altra sorpresa? Lo scopriremo nei prossimi tempi: al CinemaCon, intanto, ci è stato svelato anche il logo ufficiale di Superman.

