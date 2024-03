Superman, il film di James Gunn doveva essere uno standalone come The Batman!

La storia d'amore tra James Gunn e DC va avanti, come ben sappiamo, già da un po' di tempo prima che il regista venisse contattato per dar vita, insieme a Peter Safran, al rinnovato DC Universe: il successo di The Suicide Squad aveva già fatto breccia nel cuore di Warner, che infatti nel 2022 propose al nostro un nuovo Superman.

A parlarne è stato lo stesso Gunn che, dopo averci indicato le storie alle quali si ispirerà il suo Superman, ha svelato di esser stato contattato dai vertici di Warner Bros. all'indomani del successo della prima stagione di Peacemaker con la proposta di dar vita a un film su Superman che nulla avrebbe avuto a che vedere con il DC Universe che sarebbe stato inaugurato qualche tempo dopo... Ma neanche con un DC Extended Universe già agonizzante.

Il film, stando alle parole di Gunn, si sarebbe infatti posto sulla scia di The Batman come appartenente agli Elseworlds DC: un prodotto, insomma, che non avrebbe dovuto far parte di nessun franchise e che avrebbe quindi potuto convivere serenamente con l'allora redivivo Superman di Cavill. Come sappiamo, le cose sono poi andate diversamente: e voi, avreste preferito questa prima ipotesi? Fatecelo sapere nei commenti! Tornando al DC Universe, intanto, ecco cosa ci aspettiamo dal Superman di James Gunn.

