Superman, il film di J.J. Abrams non è ancora tramontato: i lavori sono in corso

La notizia che ha animato le ultime ore del DC Universe è l'addio di Henry Cavill al personaggio di Superman nell'ambito del nuovo corso firmato James Gunn e Peter Safran. Una novità che non dovrebbe influire su un altro progetto in cantiere da diverso tempo: Black Superman di J.J. Abrams, scritto da Ta-Nehisi Coates.

Secondo The Hollywood Reporter, la lavorazione del film prosegue al di fuori del DC Universe. Coates sta ancora lavorando alla sceneggiatura. D'altronde anche a ottobre era stato confermato che il progetto di Superman di J.J. Abrams è ancora vivo. confermando che non farà parte del DCEU e discostandosi dal resto dei lavori in corso sul personaggio nel franchise che si creerà nei prossimi anni.



Ma negli ultimi mesi si sono rincorse diverse voci sullo stato dei lavori, tanto che i diversi slittamenti hanno instillato diversi dubbi sulla reale conclusione positiva del progetto.

La potenziale presenza di un Superman nero ambientato nel ventesimo secolo aveva generato diverse discussioni tra i fan.



Coates ha espresso tutto il suo entusiasmo nel progetto:"Essere invitato nel DC Extended Universe da Warner Bros., DC Films e Bad Robot è un onore".

J.J. Abrams ha dimostrato più volte la caparbietà di realizzare il film:"C'è una nuova, potente e commovente storia di Superman ancora da raccontare".



Nel frattempo però tra i fan DC non si parla d'altro: Henry Cavill è stato licenziato e non interpreterà il personaggio nel nuovo corso Gunn/Safran.