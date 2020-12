Superman e il film dimenticato: che cos'è la versione Donner Cut uscita nel 2006?

Oggi parliamo della Donner Cut, il film su Superman uscito nel 2006 del quale nessuno si ricorda quando si intavolano discussioni sui film su Superman usciti nel 2006.

In quell'anno infatti tutta l'attenzione del grande pubblico fu rivolta a Superman Returns di Bryan Singer, ma i fan di lunga data dell'iconico personaggio DC Comics ebbero di che gioire grazie alla distribuzione della versione integrale di Superman II di Richard Donner, uscito originariamente nel 1980.

Il film presenta una quantità significativa di scene inizialmente ritenute perdute girate dal regista originale, Donner appunto, nel 1977, ovvero prima di essere sollevato dall'incarico e venire sostituito da Richard Lester, che non solo completò il resto del film che poi sarebbe uscito nelle sale ma che riscrisse e rigirò una parte sostanziale del film di Donner per ottenere il credito di unico regista.

Nel 2001, durante il restauro del DVD di Superman: The Movie, ovvero il primo episodio della saga con Christopher Reeves, il montatore Michael Thau si interessò al completamento della versione di Donner di Superman II. Addirittura Thau scovò una scena con Marlon Brando mai utilizzata nel film di Lester, e la girò a Bryan Singer, che la inserì in Superman Returns per dare continuità alla saga, ovviamente sotto la supervisione di Donner e del consulente creativo Tom Mankiewicz.

A differenza di molti film in "edizione speciale" e "director's cut" usciti nel corso degli anni, The Richard Donner Cut è un film molto diverso da Superman II e funge da vera e propria versione alternativa dell'edizione cinematografica. La situazione può ricordare quella molto più recente del regista Zack Snyder e il suo film Justice League, con una grossa differenza: dal momento che Donner non ha mai completato Superman II nella sua forma originale, alcune scene filmate da Lester vennero per forza di cose aggiunte al Donner Cut per poter 'chiudere' il film, mentre la Snyder Cut non utilizzerà neanche una sequenza girata da Joss Whedon, il regista che sostituì Snyder.

