Superman, alcuni fan vorrebbero che Henry Cavill avesse un'altra possibilità nel ruolo

Ultimamente la DC e Warner Bros hanno lavorato insieme per definire un Universo più coeso e ricco, in pieno stile Marvel. Tanti i progetti in corso e i personaggi in arrivo, presentati dalla DC in un unico trailer. Ma una domanda sorge ora spontanea: cosa ne sarà di Superman? I fan hanno parlato del personaggio interpretato da Henry Cavill.

Come sappiamo, Henry Cavill ha interpretato il celebre supereroe in ben tre pellicole, facendo il suo esordio nel 2013 in Man of Steel. Adesso, però, non è chiaro quale sarà il suo futuro nel DCEU. Non c'è stata alcuna conferma da parte dello studio circa la possibilità di andare avanti con lui nel ruolo. Ma la verità è che poche sono le notizie che abbiamo anche sul suo personaggio. Tra queste c'è quella che vede Ta-Nehisi Coates al lavoro su un film sul supereroe, che potrebbe però essere un prodotto indipendente dalle pellicole dell'universo condiviso.

Questo silenzio sul futuro di Cavill ha preoccupato i fan, che si sono trovati a riconsiderare le performance dell'attore nel ruolo, spesso sottovalutate. Su Reddit lo hanno infatti descritto come il "perfetto" Superman e hanno sostenuto che dovrebbe avere un'altra possibilità nel ruolo.

Mentre alcuni hanno detto che il problema erano proprio gli sceneggiatori, che non gli hanno costruito le storie giuste, altri hanno invece ritenuto che il problema sia stato l'occhio troppo critico del pubblico. Secondo un utente, infatti, le scene d'azione di Man of Steel erano ottime, e il lavoro fatto sul passato del personaggio poteva essere considerato buono.

E se in futuro un regista come James Gunn dirigesse Superman? Si tratta di un'opzione che era stata effettivamente considerata in passata. Probabilmente sarebbe stata tutta un'altra storia per il personaggio di Henry Cavill.