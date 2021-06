Superman, i fan vogliono William Jackson Harper come protagonista: 'Sarebbe fantastico!'

Come sappiamo, JJ Abrams sta producendo un nuovo film di Superman, scritto da Ta-Nehisi Coates, in cui Clark Kent sarà interpretato da un attore nero. Qualche settimana fa si erano diffuse voci insistenti sull'ingaggio di Michael B. Jordan, mentre un altro nome "caldo" sembra essere quello di William Jackson Harper.

Soprattutto sul web, i fan sembrano appoggiare questa scelta, e l'attore, visto anche in The Good Place, ne ha parlato recentemente al Jimmy Kimmel Live.

"Sicuramente mi ha colto alla sprovvista" ha spiegato William Jackson Harper. "Stavo facendo un'altra intervista e questo tipo mi fa: Sì, questa cosa ha ottenuto 55.000 like. E io: Cosa? Perché? Chi mi conosce? Ma sarebbe una figata. Sarebbe la cosa migliore che possa capitarmi, poter interpretare Superman. Ma non voglio fare dieta né allenamenti" ha continuato con una battuta.

A quanto pare, JJ Abrams vuole Regina King come regista di Superman, dato che lui si limiterà alla produzione. Si è fatto anche il nome di Ryan Coogler, ma quest'ultimo è impegnato nel sequel di Black Panther. Tornando a William Jackson Harper, quando Jimmy Kimmel gli ha chiesto se interpretare un personaggio con gli occhiali in The Good Place possa aver contribuito a farlo risultare, agli occhi dei fan, un candidato papabile per il ruolo di Clark Kent, l'attore ha risposto: "Voglio dire, penso di sì. Questa deve essere l'unica spiegazione. Altrimenti, sono solo un professore nerd, quindi non lo so."