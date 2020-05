Superman, fan in estasi per il ritorno di Henry Cavill: 'Ora subito Man of Steel 2'

Già in precedenza Cavill aveva espresso l'intenzione di tornare nei panni dell'ultimo figlio di Krypton: "Il mantello è nell'armadio. E' ancora mio. Non mi limiterò certo a sedermi tranquillamente da una parte. Non ho rinunciato al ruolo. C'è ancora molto da dire su Superman".

Tra tutti i film del DC Extended Universe di Zack Snyder, Man of Steel è stato sicuramente tra i più apprezzati dai fan, se non altro per la magnifica intepretazione di Cavill proprio nel ruolo dell'ultimo figlio di Krypton. Cavill da allora è diventato una vera superstar, tanto che i fan DC lo hanno seguito attentamente anche nel suo percorso in The Witcher su Netflix.

Al momento attuale, infatti, i piani della Warner non prevedono un sequel per Man of Steel , ma l'intenzione dello studio sarebbe quella di utilizzare il Superman di Henry Cavill in una veste molto simile a quella riservata al Nick Fury o all'Hulk del Marvel Cinematic Universe, ovvero con piccoli cameo o ruoli da comprimario negli altri film del DC Extended Universe in arrivo prossimamente nelle sale.

La notizia del giorno è chiaramente quella che riguarda il ritorno di Henry Cavill come Superman nei prossimi progetti cinematografici in arrivo alla Warner/DC, tuttavia non si è ancora fatto nessun riferimento all'idea di realizzare un Man of Steel 2 , con i fan che invece stanno cominciando a chiederlo a gran voce.

HENRY CAVILL IS GONNA PLAY SUPERMAN AGAIN!! — BD (@BrandonDavisBD) May 28, 2020

henry cavill is still the dceu's superman 😌 pic.twitter.com/I5x9wjKVyb — Alex ʬ⁸⁴ (@speedsfxrce) May 28, 2020

Henry Cavill is in talks to reprise his role as Superman in the DC Universe.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/RiL5HhmyWt — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 28, 2020

Just make Man of Steel 2 — Hunter (@KyloTom) May 28, 2020

Well-earned. Cavill has owned this role from day one. It is not broken... no need to fix it. — DiamondRage (@diamond_rage) May 28, 2020

WB's is sitting on GOLD if they made MOS2. Yet, they choose not to. Even with Superman being their strongest casting/character next to Gal Gadot. I don't understand the logic... — Matthew Vlossak (@MatthewVlossak) May 28, 2020