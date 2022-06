Superman, i fan DC hanno perso le speranze sui progetti di J.J. Abrams alla Warner

J.J. Abrams deve imparare a dire di no. Lo sceneggiatore/regista e capo della Bad Robot Productions ha firmato per una tonnellata di progetti negli ultimi anni, lasciando i fan frustrati dal fatto che sia impegnato in troppe cose. Deadline ha riferito che il nuovo amministratore delegato della Warner, David Zaslav, condivide il loro disappunto.

Infatti, nonostante l'accordo multimilionario con la Bad Robot per la realizzazione di nuovi film e show televisivi basati sui personaggi DC, nessuno di questi è mai entrato in piena produzione. Ma oltre al danno anche la beffa: Deadline riporta anche che Abrams ha aggiunto un'altra nuova produzione alla sua agenda, impegnandosi nell'adattamento animato della BBC del bestseller The Boy, The Mole, The Fox and The Horse.

Si tratta del grande speciale natalizio della BBC, che vedrà Tom Hollander nel ruolo della talpa, Idris Elba in quello della volpe e Gabriel Byrne in quello del cavallo. Abrams sta producendo in collaborazione con la NoneMore Productions, ma anche in questo caso è inevitabile che si tratta di tempo che verrà sottratto ai suoi altri progetti, con rammarico dei fan della DC.

Al momento attuale, Abrams ha in cantiere la serie Demimonde, a lungo rimandata, la serie poliziesca ambientata negli anni '70 Duster, lo show animato Batman: The Caped Crusader, una rivisitazione di Speed Racer, un adattamento di Hot Wheels, un documentario sugli U2 per Netflix, un film su Portal, Cloverfield 2 e (teoricamente) Star Trek 4. Inoltre, riuscirà mai a realizzare il suo film reboot su Superman e i molteplici show di Justice League Dark? I fan della DC possono essere compresi se stanno iniziando a perdere le speranze. Speriamo che almeno alcuni di questi film arrivino davvero davanti al pubblico.

