Superman, la star di Euphoria diventa Clark Kent in una fanart: lampo di genio o flop?

A metà dicembre di quest'anno è arrivata la triste notizia del licenziamento di Henry Cavill come Superman e del nuovo progetto cinematografico sull'eroe sul quale uno dei nuovi direttori del DCU James Gunn sta lavorando. Tra le diverse congetture sull'erede al trono, numerose dita puntano verso di lui: Jacob Elordi.

La star di Euphoria è a quanto pare uno degli attori più quotati per prendere il posto di Henry Cavill nel ruolo di Superman. Jacob Elordi, giovane attore emergente che si sta facendo strada sempre più velocemente, avrebbe la physique du role che serve a tale personaggio, secondo alcuni fan. Ma nulla è ancora certo: James Gunn non ha ancora infatti espresso la sua posizione al riguardo e/o annunciato chi sarà il successivo interprete dell'eroe tanto amato.

Quello che sappiamo sul nuovo film di Superman di Gunn è innanzitutto l'assenza di Cavill. Inoltre, il CEO ha annunciato che il prossimo film parlerà dei primi anni della vita dell'eroe, ma, attenzione, non si tratta di una origin story.

Ad ogni modo, questa non è la prima fan art della quale siamo venuti a conoscenza: date un'occhiata al concept di David Corenswet come nuovo Superman, e diteci cosa ne pensate anche in confronto con Jacob Elordi.

Che ne pensate? Vedreste bene Elordi come il nuovo Superman?