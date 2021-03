Superman, una fan-art immagina Michael B. Jordan protagonista del reboot

Sappiamo ancora poco o nulla di questo nuovo Superman: il reboot del supereroe finora interpretato da Henry Cavill nel DC Extended Universe resta ad oggi un progetto misterioso, con i soli nomi di J.J. Abrams alla produzione e Ta-Nehisi Coates alla sceneggiatura come certezze a cui appigliarci per cominciare a dare una forma a questo film.

Alcune indicazioni, in realtà, stanno comunque venendo fuori con il passare dei giorni: pare sempre più probabile, ad esempio, che per la nuova versione dell'eroe kryptoniano DC e Warner Bros. possano decidere di puntare non più sull'ormai ipersfruttato Clark Kent, ma su un personaggio ispirato ai due Superman neri finora apparsi sui fumetti DC, vale a dire il Val-Zod di Terra 2 e il Calvin Ellis visto in Crisi Finale (chissà, magari adattando direttamente uno dei due personaggi).

Insomma, l'ipotesi di un Superman nero si fa sempre più plausibile e già in molti fanno il nome di Michael B. Jordan come scelta più sensata per il ruolo del protagonista: l'attore, per chi non lo ricordasse, aveva già tentato di presentare a Warner Bros. l'idea di un Superman nero, non riuscendo però a concretizzare il progetto. Che sia la volta buona? Nel frattempo, una fan-art ha già immaginato Jordan nei panni di Black Superman. Vediamo, intanto, cosa potrebbe voler dire ciò per il futuro del Superman di Henry Cavill.