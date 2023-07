Superman, una nuova fan-art immagina David Corenswet con Jensen Ackles e Adria Arjona

David Corenswet è il nuovo Superman nel DCU appena riavviato da James Gunn e Peter Safran che vedrà in Clark Kent il protagonista di Superman:Legacy, il primo film del nuovo capitolo dei DC Studios.

Dopo aver svelato anche l'attrice che darà il volto a Lois Lane, i fan sono ansiosi di scoprire chi potrebbe essere il nuovo Batman e la nuova Wonder Woman del DCU. I toto-nomi più popolari per Batman vorrebbe vedere Jensen Ackles, star di Supernatural e già interprete di un altro "supereroe" in The Boys, mentre un utente Instagram ha creato una fan-art che suggerisce il nome di Adria Arjona, nell'MCU con Moebius apprezzata in Andor, nei panni di Wonder Woman. Al nome dell'attrice, dunque, si uniscono Corenswet e Ackles nella Trinità del DCU con una rivisitazione dei classici costumi dei supereroi più amati.

Oltre le pressioni dei fan, ci sono reali possibilità che Ackles indossi i panni del cavaliere oscuro?L'attore ha risposto ai rumor a The Brave and the Bold: "Non lo so. Anche se lo sapessi, non te lo direi. Voglio dire, potrei farlo? Certo. Vorrei farlo? - ha detto la star di Supernatural - Accetterei l'idea di interpretare il mio supereroe preferito di tutti i tempi? Nah, sto bene. Sembra un sacco di lavoro, insomma devi indossare un costume da pipistrello ed essere un supereroe". Ackles rimanda la questione a quando lo sciopero degli sceneggiatori sarà concluso, ma la grande esperienza in "ruoli maledetti" potrebbe rendere Jensen Ackles il candidato perfetto?

Dopo il casting di Corenswet, l'attenzione si sposta sulla sinossi di Superman:Legacy ancora top secret, ma pare ci sia già la conferma da parte di James Gunn che il nuovo film su Clark Kent non tratterà l'infanzia dell'Uomo d'Acciaio.