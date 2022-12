Superman, fan art immagina David Corenswet per il film di James Gunn: è perfetto!

Mentre i fan si domandano se Christopher McQuarrie sarà il nuovo regista di Superman, sui social in queste ore sta riscontrando parecchio successo una bellissima fan-art che immagina David Corenswet nei panni di Clark Kent.

L'artista di Instagram conosciuto come Jscomicart ha creato un nuovo design che mostra come potrebbe apparire l'attore nei panni dell'Uomo d'Acciaio: nell'immagine, disponibile in calce all'articolo, Corenswet - famoso per i suoi ruoli in The politician di Netflix, We own this city e Pearl di Ti West - indossa un costume di Superman ispirato al design originale del fumetto di Max Fleischer per "L'ultimo figlio di Krypton".

Vi ricordiamo che James Gunn deve ancora annunciare chi sarà il nuovo Superman, dopo aver pubblicamente detto addio ad Henry Cavill, e i fan sono chiaramente col fiato sospeso in attesa di notizie ufficiali: secondo quanto riportato, il film di Superman dovrebbe far parte della 'Fase 1' dei nuovi DC Studios, che Gunn stesso ha definito sui social una 'prima infornata' di titoli che dovrebbe essere svelata all'inizio del prossimo anno. L'autore, comunque, ha già condiviso le prime informazioni sul nuovo film di Superman, svelando che il progetto non sarà una origin story e seguirà un Clark Kent più giovane già assunto come reporter del Daily Planet all'inizio della storia.

Per tutte le prossime novità in arrivo restate sintonizzati, ma nel frattempo diteci: chi vorreste come nuovo Superman, e cosa ve ne pare di David Corenswet?