Superman, famoso insider attacca James Gunn: 'Non fai bella figura con queste bugie'

I rumor sul villain di Superman sono tornati prepotentemente al centro dell'attenzione social in queste ore, dopo un acceso botta e risposta tra il regista James Gunn e il famoso insider My time to shine hello.

Lo scooper, tra i più affidabili del settore, nei giorni scorsi aveva definitivamente confermato con le sue fonti che il vero villain di Superman sarebbe stato Ultraman, un clone di Superman creato da Lex Luthor nella storia e interpretato sempre da David Corenswet, chiamato a vestire i panni sia di Clark Kent che del suo doppleganger nel film DCU. Tuttavia James Gunn, tramite un post sulla piattaforma Threads, ha smentito - o provato a smentire - dichiarando: "Il protagonista principale di Superman è, sorprendentemente, Superman. Il cattivo principale di Superman è, sorprendentemente, Lex Luthor. Non so da dove venga tutta questa roba che prova a sostenere che le cose non stanno così. Ci sono tante storie che escono fuori ogni giorno ed è difficile commentarle ogni volta che colpisco l'attenzione di qualcuno. Quindi, lo ripeto, non credere a nulla a meno che non venga da me (e comunque, perché vorreste sapere tutto sul film prima di vederlo?)".

Soprattutto l'ultima frase sembra una sorta di corsa ai ripari per James Gunn, e in effetti molti fan si sono accorti che il regista non ha propriamente smentito la presenza di Ultraman come villain all'interno del film, limitandosi a sottolineare che Lex sarà il cattivo principale. Pochi istanti dopo, non a caso, My time to shine ha contro-attaccato, taggando addirittura James Gunn nel suo post e 'sfidandolo' a smentire la sua versione dei fatti: "Interessante, ma non direi che lo stia escludendo definitivamente visto il modo in cui ha formulato la sua risposta. Chiediamogli direttamente se Ultraman c'è oppure no, che ne dici James Gunn? Non sarà il cattivo principale, ma è comunque qualcuno che Superman dovrà affrontare. Ultraman è sicuramente nel film, ho appena visto la prova visiva. Gunn non fa proprio una bella figura qui con tutte queste bugie..."

Superman uscirà l'11 luglio 2025: nel frattempo, scoprite il valore record del primo fumetto di Superman, appena venduto all'asta.

