Superman può esistere in più versioni nel DCEU: parla il produttore de L'Uomo d'Acciaio

Mentre Warner Bros. è alla ricerca di un attore e un regista per il nuovo film di Superman prodotto da J.J. Abrams, che stando alle prime indiscrezioni vedrà come protagonista un interprete di colore, i fan continuano a chiedersi se l'Uomo d'Acciaio di Henry Cavill troverà ancora spazio nel futuro del DCEU.

Al momento DC Films sta gestendo almeno tre versioni di Batman: quelle di Ben Affleck e Michael Keaton, di cui è stata confermata la presenza nel film di Flash con Ezra Miller, e quella di Robert Pattinson, che sarà protagonista di uno stand-alone scollegato dal resto del franchise. Uno scenario che, stando al produttore di Man of Steel Charles Roven, potrebbe ripersi anche con il supereroe nativo di Krypton.

"Se scelgono di seguire la visione di un regista, allora devono consentire di realizzare più visioni. Non può succedere in altro modo. Non tutti la penseranno alla stessa maniera" ha dichiarato Roven in una recente intervista con Comicbook.com, spiegando che secondo lui lo studio potrebbe portare avanti più versioni di Superman nello stesso multiverso cinematografico.

Parlando del suo rapporto con DC Films, invece, il produttore ha spiegato che continuerà a collaborare con il franchise solo finché sarà presente anche Henry Cavill: "Sono legato a tutto ciò che è stato creato con Man of Steel. Quindi una volta che Henry Cavill non sarà più Superman, allora me ne andrò anch'io. In questo momento penso di essere legato a Justice League, Wonder Woman e The Suicide Squad."

Intanto, Regina King ha commentato l'interesse di J.J. Abrams nel vederla alla regia del nuovo Superman.