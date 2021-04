Da Superman a El Chupacabra, i migliori scherzi d'aprile 2021 a tema cinema

Oggi è il 1° aprile, e questo prima di tutto, navigando in rete, significa una sola cosa: fare ancora più attenzione a cosa di legge, perché con poca attenzione o poco background si potrebbe finire per cadere nei cosiddetti scherzi d'aprile, che ormai invadono da decenni anche le pagine cinematografiche.

In occasione del 1° aprile 2021, quindi, vogliamo proporvi di seguito tre pesci d'aprile fatti da due colleghi americani, i ragazzi e le ragazze dietro a Heroic Hollywood e Comicbookmovie, e poi un terzo direttamente proposto dalle menti creative e produttive della Blumhouse, casa dietro ad alcuni dei migliori o più conosciuti horror degli ultimi anni.



Heroic Hoollywood ha pensato bene di cavalcare l'onda corta della riuscita Zack Snyder's Justice League e delle problematiche relative al ritorno o meno di Henry Cavill come Superman nel DCEU per creare un pesce d'aprile dedicato all'annuncio da parte di Warner Bros. di ben due nuovi film su L'uomo d'acciaio, ovviamente con Cavill protagonista.



Segue poi CBM, che prendendo Zack Snyder come keyword di riferimento ha scelto di imbastire uno scherzo d'aprile che voleva il regista della Justice League scelto da Kevin Feige e dai suoi Marvel Studios per dirigere i prossimi tre capitoli degli Avengers cinematografici. Questo era esagerato, ma è proprio l'esagerazione e la costruzione fantasiosa della notizia che ci è piaciuta molto.



Infine Blumhouse, che ha creato da zero un fake trailer di presentazione di un horror intitolato El Chupacabra, che ovviamente non esiste. Ma è talmente bello (come potete vedere nel video in basso) che quasi ci dispiace non arriverà mai.