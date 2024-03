Superman: tutto quello che dovete sapere sul primo film DCU di James Gunn

Dopo aver parlato del logo del nuovo costume di Superman, vi proponiamo una panoramica su tutto ciò che dovete sapere sull'attesissimo nuovo film di James Gunn, primo film della saga DCU.

Come rivelato nelle scorse ore, il titolo ufficiale non sarà più Superman: Legacy, ovvero quello comunicato da James Gunn fin dal momento dell'annuncio di oltre un anno fa, bensì semplicemente Superman: si tratta della prima volta che un film sul supereroe DC viene intitolato in questo modo, chiaro e diretto, dato che tecnicamente il Superman del 1978 interpretato da Christopher Reeve e diretto da Richard Donner è conosciuto come Superman: The Movie, e da allora oltre ai sequel diretti abbiamo avuto i film Superman Returns e Man of Steel, ispirato al soprannome del supereroe, Uomo d'acciaio.

Nel cast David Corenswet interpreta Clark Kent/Superman, con Rachel Brosnahan che interpreta la giornalista del Daily Planet Lois Lane e Nicholas Hoult il classico villain Lex Luthor. Tra gli altri attori ricordiamo Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Edi Gathegi (Mister Terrific), Anthony Carrigan (Metamorpho), Isabela Merced (Hawkgirl), Nathan Fillion (Lanterna Verde Guy Gardner), María Gabriela de Faría (Engineer di The Authority) e Sean Gunn (Maxwell Lord). La star di House of the Dragon Milly Alcock sarà Supergirl nel DCU, con il film Supergirl: Woman of Tomorrow già in lavorazione e in uscita nel 2026, ma la cugina di Superman potrebbe avere un cameo nel film di James Gunn, sebbene al momento la cosa non sia stata confermata ufficialmente.

La data d'uscita di Superman è prevista per l'11 luglio 2025, con i dettagli della storia tenuti nascosti. Sul film James Gunn ha detto: "Mi identifico completamente con Superman perché, come lui, sono stato un outsider e mi sono sentito un alieno per gran parte della mia giovinezza, ma allo stesso tempo sapevo di avere una grande forza dentro di me."