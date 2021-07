Superman, la DC ha praticamente implorato James Gunn per dirigere il nuovo film

Manca ormai pochissimo all'uscita cinematografica dell'atteso The Suicide Squad di James Gunn, e nel mentre dei soliti giri d'interviste promozionali del film, parlando del cinecomic e del suo lavoro ai microfoni del New York Times proprio l'autore ha avuto modo di rivelare una curiosità relativa alla DC e al nuovo film di Superman.

In sostanza, stando a James Gunn, insieme a The Suicide Squad gli sarebbe stata offerta da DC Films anche la possibilità di scrivere e dirigere un secondo film stand-alone su Superman con Henry Cavill, ma l'autore la rifiutò perché troppo allettato all'idea di rilanciare a modo suo la Task Force X sul grande schermo.



Rivela Gunn: "Sì, mi hanno proposto anche Superman. Il presidente Warner Bros, Toby Emmerich, si allena con il mio manager e ogni santa mattina mi diceva 'James Gunn, Superman. James Gunn. Superman'. Onestamente mi sono preso del tempo per considerare opzioni differenti. Al tempo non riuscivo a concentrarmi su altro ma dovevo lavorare su me stesso. Per uno o due mesi ho ragionato dunque sui progetti ai quali potevo e volevo lavorare, e ogni giorno ha scritto qualcosa di diverso, perché volevo essere sicuro di quello che volevo fare di più, volevo scrivere una grande storia. Alla fine The Suicide Squad è quello che ha preso vita".



Vi ricordiamo che The Suicide Squad uscirà nelle sale cinematografiche americane il prossimo 5 agosto 2021.