Superman, David Corenswet svela i fumetti principali che hanno ispirato il tono del film

Mentre Rachel Brosnahan svelava per errore il mantello di Superman sui social, Superman in persona, ovvero l'attore David Corenswet, svelava qualche dettaglio in più sull'atteso film di James Gunn durante una recente apparizione pubblica.

Secondo David Thompson, giornalista di The Direct, come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo David Corenswet ha rivelato che Superman di James Gunn è ispirato ai fumetti All Star Superman e For All Seasons, almeno dal punto di vista del tono e delle atmosfere: l'attore, infatti, ha specificato che la storia raccontata dal film sarà completamente originale rispetto ai due volumi citati. "David Corenswet ha rivelato che le atmosfere del nuovo film sono basate su For All Seasons & All-Star, ma anche che la storia è 'assolutamente una cosa a sé stante'" si legge nel post, che presenta anche un video dell'evento al quale ha partecipato l'attore

David Corenswet erediterà il ruolo di Superman dai precedenti attori che hanno interpretato il supereroe sul grande schermo, ovvero George Reeves, Christopher Reeve, Brandon Routh e Henry Cavill, oltre a quelli che ne hanno vestito i panni sul piccolo schermo come Dean Cain, Tom Welling e Tyler Hoechlin. Nel film sarà affiancato da Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor, col cast che include anche Wendell Pierce nei panni di Perry White, Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Edi Gathegi nei panni di Mister Terrific, Nathan Fillion nei panni di Guy Gardner e Skyler Gisondo nei panni di Jimmy Olsen, oltre alla possibilità di vedere Milly Alcock debuttare nel ruolo di Supergirl prima del suo film stand-alone già in lavorazione. Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, David Corenswet potrebbe interpretare anche Ultraman, un clone malvagio di Superman creato da Lex Luthor per sconfiggerlo.

Superman uscirà l'11 luglio 2025. Restate con noi per tutte le prossime novità.

