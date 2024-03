Superman: David Corenswet vi ruberà il cuore nel trailer della commedia Greatest Hit

In attesa di vederlo all'opera nell'attesissimo Superman di James Gunn del DCU, l'attore David Corenswet potrà essere ammirato dai suoi fan nella nuova commedia romantica Greatest Hits, di cui è appena stato pubblicato il trailer ufficiale.

Il film, targato Searchlight Pictures e diretto dal regista Ned Benson, arriverà nelle sale americane a partire dal 5 aprile, prima di iniziare lo streaming via Hulu il 12 aprile (presumibilmente, dunque, in Italia lo vedremo in streaming su Disney+, come capita sempre per i titoli targati Hulu), ma sarà presentato in anteprima al South by Southwest Film Festival nelle prossime ore.

Greatest Hits racconta la storia di Harriet (Lucy Boynton), che si rende conto che le sue canzoni preferite possono letteralmente trasportarla indietro nel tempo per permetterle di rivisitare i ricordi più cari condivisi con il fidanzato defunto Max (Corenswet). Nel frattempo, inizia a esplorare i sentimenti per un nuovo potenziale interesse amoroso (Min), mentre si ritrova alle prese con la possibilità di modificare il passato. “E se potessi salvarlo? E se potessi cambiare quel momento e impedire l’incidente?” si chiede la protagonista nel filmato promozionale.

Benson ha scritto e diretto Greatest Hits, prodotto insieme a Michael London, Shannon Gaulding, Stephanie Davis e Cassandra Kulukundis. Ricordiamo anche che, quest'estate, David Corenswet potrà essere visto in Twisters, atteso sequel di Twister con protagonista la star Glen Powell in arrivo nelle sale italiane dal 17 luglio.

