Superman: David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult insieme nel video dal set

Le prime foto leak dal set di Superman sono state prontamente bollate come 'fake' dal regista e sceneggiatore James Gunn, ma il primo video pubblicato dal cast è autentico al cento per cento.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, l'attrice Rachel Brosnahan, famosissima e pluripremiata interprete della serie tv La fantastica signora Maisel che James Gunn ha scelto per il ruolo di Lois Lane nel DCU, in queste ore ha pubblicato sul suo account ufficiale di TikTok un primo video dal set di Superman: nel filmato, la star si trova nella sua roulotte e si guarda intorno con aria sospetta, prima di essere raggiunta a sorpresa anche da Nicholas Hoult e David Corenswet, interpreti rispettivamente del villain Lex Luthor e Clark Kent/Superman. La scherzosa didascalia recita: "Un supercattivo, una reporter e un alieno entrano in un bar...", un chiaro riferimento ai ruoli dei tre attori.

Ricordiamo che Superman, questo il nuovo titolo ufficiale del film DCU condiviso da James Gunn insieme alla prima foto del costume di Superman, arrivata online nelle scorse ore per celebrare tanto il 'compleanno' di Clark Kent - datato 29 febbraio - quanto l'inizio delle riprese, ha una data d'uscita fissata all'11 luglio 2025, poche settimane prima di The Fantastic 4 dei Marvel Studios, che invece uscirà il 24 luglio.

Il film sarà il primo lungometraggio cinematografico del nuovo DCU ma il secondo progetto della saga, che invece avrà il via nel 2024 con la serie tv animata Creature Commandos.