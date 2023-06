Superman: David Corenswet e Rachel Brosnahan saranno Clark e Lois anche nei videogiochi?

Questa settimana è stato confermato ufficialmente che David Corenswet sarà Superman e che Rachel Brosnahan sarà Lois Lane nell'attesissimo Superman: Legacy, ma questo vuol dire che i due attori incarneranno i due personaggi anche in altri media?

Teoricamente, almeno al momento, la risposta che possiamo darvi è: si, David Corenswet e Rachel Brosnahan saranno i volti di Superman e Lois Lane anche fuori dal cinema, dato che il nuovo universo narrativo del DCU che James Gunn e Peter Safran stanno sviluppando per Warner Bros Discovery è stato descritto come 'transmediale': in sostanza, la saga porterà avanti una narrazione unica che si dipanerà tra film per il grande schermo, programmi TV sia live action che animati e videogiochi.

Lo stesso Gunn, al momento dell'annuncio del progetto, ha dichiarato di aver studiato un piano per assicurarsi che tutto il DCU resterà sempre molto connesso tra i vari media, differenziandosi in questo modo dal Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios (che, ad esempio, non ha mai realizzato un videogame MCU), e ha specificato che uno dei modi per mantenere questa connessione sarà quello di utilizzare gli stessi attori per tutti i vari progetti DC in sviluppo. Ciò vuol dire che, se e quando uscirà un prossimo videogame dedicato all'Uomo d'acciaio, allora il protagonista avrà il volto di David Corenswet, con la mitica reporter Lois Lane che invece avrà le fattezze di Rachel Brosnahan e così via.

Certo, non abbiamo modo di studiare il contratto degli attori, ma almeno basandoci sulle dichiarazioni d'intenti di James Gunn la strategia in questo senso appare abbastanza chiara. Che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.