Superman, David Corenswet ci aveva già provato con James Gunn... Ma per un film Marvel!

Il prossimo anno Superman tornerà sul grande schermo con un nuovo volto, quello di David Corenswet, erede di Henry Cavill. Corenswet reciterà nel film di James Gunn facente parte del nuovo DC Universe. I nuovi DC Studios produrrà un franchise totalmente rinnovato ma i percorsi di Corenswet e Gunn si erano già incrociati.

Qualche anno fa, David Corenswet aveva partecipato al casting per il ruolo di Adam Warlock in Guardiani della Galassia Vol. 3, poi assegnato a Will Poulter. Il provino non andò molto bene, visto che James Gunn ha candidamente ammesso di non ricordarsi Corenswet durante la fase dedicata alle audizioni.

"Gliel'ho chiesto e lui ha detto di averlo fatto quindi gli credo ma non me lo ricordo" ha risposto il regista.

A posteriori, un 'no' che ha giovato a David Corenswet, visto che l'attore non ha partecipato al Marvel Cinematic Universe e ora si presenta nel DC Universe senza nessun tipo di obbligo con il franchise della concorrenza. Su Everyeye potete trovare anche una nuova foto dal set di Superman, la cui produzione è attualmente in corso.

Corenswet affiancherà Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, nel film che uscirà nelle sale nel 2025.



Se siete curiosi, scoprite cosa significa il misterioso logo pubblicato da James Gunn sui social. Il cast del film è completato anche da Nicholas Hoult, María Gabriela de Faría, Isabela Merced, Nathan Fillion, Milly Alcock e Sara Sampaio.

